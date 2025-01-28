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Arjantin kaybetti: ABD 300 milyon dolara el koyacak!

Arjantin, ABD'nin 300 milyon dolarlık el koymasını engellemek için verdiği son mücadeleyi de kaybetti.

Haber Merkezi
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Arjantin kaybetti: ABD 300 milyon dolara el koyacak!
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Financial Times'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Arjantin'in alacaklıların denizaşırı hesaplardan 300 milyon dolardan fazlasına el koymasına izin veren bir karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Nakit sıkıntısı çeken ülkenin yabancı mahkemeler tarafından eski yatırımcılara verilen milyarlarca doları ödemekten kaçınma çabalarına bir darbe vurdu.

Analistler, fonlara el konulmasının, önceki hükümetler tarafından alınan tartışmalı kararlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde devam eden dava dalgasına rağmen, davacıların Arjantin varlıklarının mülkiyetini başarılı bir şekilde ele geçirdiği yaklaşık on yıl içinde ilk kez olacağını söyledi.

Davanın davacıları, Arjantin'in 2001 yılındaki devasa kamu borcu temerrüdünden etkilenen ve 2005, 2010 ve 2016 yıllarında yapılan üç tur yeniden yapılandırma ve uzlaşmaya rağmen hiçbir zaman takas edilmeyen tahvillere sahip bir grup yatırım fonudur.

Özgürlükçü Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin'in tüm yükümlülüklerini ödeyeceğini taahhüt etti, ancak yetkililer, hükümet ciddi bir ekonomik krizi düzeltmeye çalışırken, ülkenin bunları azaltmak için yasal yollara başvurmaya devam edeceği konusunda özel olarak uyardı.

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