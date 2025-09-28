  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi
Takip Et

Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail ile yakın ilişkilere sahip olmasına rağmen halkın tepkisinden çekinerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arjantin, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret talebini geri çevirdi
Takip Et

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.

Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle hemen hemen boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.

Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?Trump'tan dikkat çeken "Kovuldun" paylaşımı: Powell görevden mi alındı?Dünya
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
ABD'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandıABD'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandıDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu, yeni bir teklif almadık
Hamas: Gazze’de ateşkes müzakereleri durdu, yeni bir teklif almadık
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: En az 39 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da parti mitinginde izdiham: En az 39 kişi hayatını kaybetti
ABD'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde bazı değişiklikler istiyor
İsrail basını: Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinde bazı değişiklikler istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’de Batılı devletleri ve NATO’yu uyardı: Hava sahamıza giren pişman olur
Lavrov, ABD’de NATO’yu uyardı: Hava sahamıza giren pişman olur
Moldova'da halk sandık başında
Moldova'da halk sandık başında