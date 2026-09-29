Arjantin’den İngiltere’ye petrol resti: 2 hafta süre verildi

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Arjantin ile İngiltere arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, adalar çevresindeki Sea Lion petrol projesi nedeniyle İngiltere’ye karşı uluslararası tahkim sürecinin başlatılması talimatını verdi. Milei, projenin Kuzey Falkland Havzası’ndaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımına yönelik olduğunu belirterek Arjantin’in itirazını hukuki zemine taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Milei’den İngiltere’ye iki haftalık süre

Milei, İngiltere’nin Sea Lion projesini durdurması için iki haftalık süre tanındığını bildirdi. Arjantin yönetimi, bu süre içinde projenin durdurulmaması halinde konuyu Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine götürme tehdidinde bulundu. Buenos Aires yönetimi, böyle bir durumda geçici tedbir talep etmeyi planlıyor. Milei, Falkland Adaları üzerindeki Arjantin iddiasının yalnızca açıklamalarla değil, somut adımlarla savunulacağını belirtti.

Tartışmanın merkezinde Sea Lion projesi var

Gerilimin odağında, Falkland Adaları'nın kuzeyindeki açık deniz petrol sahasında yürütülen Sea Lion projesi bulunuyor. Proje, İngiltere merkezli Rockhopper Exploration ile İsrail merkezli Navitas Petroleum tarafından geliştiriliyor. Arjantin ise Falkland Adaları ve çevresindeki doğal kaynaklara yönelik İngiltere'nin yürüttüğü faaliyetleri yetkisiz kabul ediyor.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı da kısa süre önce adalar çevresindeki açık deniz hidrokarbon lisanslarının uzatılmasına ilişkin İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine protesto notası vermişti.

Arjantin petrol faaliyetlerine karşı hukuki yolları kullanıyor

Buenos Aires yönetiminin tahkim hamlesi, petrol faaliyetleri konusunda son dönemde attığı adımların devamı niteliğinde. Arjantin, adalar çevresindeki hidrokarbon çalışmalarının kendi egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Ülke yönetimi, söz konusu faaliyetlerin uluslararası hukuk açısından da kabul edilemeyeceği görüşünde.

Sea Lion projesi konusunda Arjantin'de daha önce de hukuki girişimde bulunulmuştu. Eylül ayında bir Arjantin federal mahkemesi, proje kapsamında yürütülecek bazı çalışmaların durdurulmasına yönelik tedbir kararı almıştı.

Falkland anlaşmazlığı yıllardır devam ediyor

Arjantin ile İngiltere arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığının geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Adalar 1833'ten bu yana İngiliz kontrolünde bulunuyor. Arjantin ise Falkland Adaları üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık 1982 yılında savaşa dönüşmüş ve çatışmalar 74 gün sürmüştü. Ada üzerindeki egemenlik tartışması bugün de iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Petrol projesi yeni bir hukuki krize dönüşüyor

Arjantin'in son hamlesiyle Falkland Adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığı, bu kez bölgedeki petrol kaynaklarının kullanımı üzerinden yeni bir hukuki sürece taşınıyor.

Buenos Aires yönetimi, İngiltere'nin projeyi iki hafta içinde durdurmaması halinde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvuracağını açıkladı. Böylece Sea Lion projesi üzerinden başlayan anlaşmazlığın uluslararası hukuk platformuna taşınmasının önü açılmış oldu.