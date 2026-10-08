Arktik’te üç aylık bilimsel sefer sona erdi: Yeni hidrotermal alanlar keşfedildi

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Çin’in Arktik Okyanusu’nda gerçekleştirdiği 16. bilimsel araştırma seferi tamamlandı. Yaklaşık üç ay süren çalışmalar kapsamında bölgedeki deniz buzları, okyanus koşulları, atmosfer ve ekosistemlere ilişkin kapsamlı gözlemler gerçekleştirildi. Araştırmaların temel amacı, Arktik’te meydana gelen değişimlerin küresel iklim üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması olarak açıklandı.

Xuelong ve Xuelong 2 araştırma gemileri, çalışmalarını tamamlayarak 30 Eylül’de Shanghai’a döndü. Seferde görev alan Jidi ve Tansuo 3 gemilerinin ise ekim ayı ortasında dönüş yapması bekleniyor.

Arktik’te 19 buz istasyonunda inceleme

Bilim insanları, araştırma seferi kapsamında 19 buz istasyonunda gözlem yaptı. Çalışmalarda deniz buzlarının yapısı ve hareketleri ile okyanus sıcaklıkları ve su koşulları ele alındı. Atmosferde yaşanan değişimler de araştırmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Çalışmalar sayesinde Çin’in Arktik bölgesindeki gözlem kapasitesinin genişletilmesi hedeflendi. Araştırmaların bir diğer dikkat çeken yönü ise kısa süreli yaz ölçümlerinden daha uzun süreli ve yıl boyunca sürdürülebilecek izleme çalışmalarına geçiş konusunda ilerleme sağlanması oldu.

Uydu verileriyle karşılaştırma yapıldı

Arktik’teki değişimler büyük ölçüde uydular üzerinden takip ediliyor. Ancak uyduların küçük ölçekli değişimleri belirlemede yaşadığı sınırlılıklar ve hava koşullarından etkilenebilmesi, bölgedeki doğrudan ölçümlerin önemini artırıyor. Çin’in 16. Arktik araştırma seferinin baş bilim insanı He Jianfeng, deniz buzları üzerinde yapılan ölçümlerin uydu verileriyle karşılaştırıldığını belirtti. Bu çalışmalarla uydu verilerinin güvenilirliğinin daha sağlıklı değerlendirilmesi ve deniz buzlarında meydana gelen değişimlere ilişkin tahminlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İklim modellerine katkı sağlayacak

He Jianfeng, geniş kapsamlı bir gözlem ağının oluşturulmasının Arktik iklimine ilişkin tahminlerin doğruluğunu artırabileceğini ifade etti. Sefer sırasında elde edilen verilerin Çinli bilim insanlarının iklim modellerine yönelik çalışmalarına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kuzey Deniz Rotası için de kullanılacak

Araştırmadan elde edilen sonuçların yalnızca iklim çalışmalarında değil, Kuzey Deniz Rotası'na ilişkin tahminlerde de kullanılması planlanıyor. Verilerin deniz buzu ve hava tahminlerinin iyileştirilmesine, iklim modellerinin geliştirilmesine ve doğal afetlere karşı erken önlem çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor.