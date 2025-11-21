  1. Ekonomim
Tiran’daki Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yargılama Mahkemesi, kamu ihalelerinde eşit muamele yasasının ihlaliyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku hakkında görevden uzaklaştırma ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Balluku görevden uzaklaştırıldı
Yolsuzluk ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Özel Savcılığı'nın (SPAK), yaptığı açıklamada, 136/2025 sayılı ceza soruşturması kapsamında Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yargılama Mahkemesi’nin (GJKKO) Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku’nun da dahil olmak üzere çok sayıda yetkilinin hakkında güvenlik tedbiri uyguladığını duyurdu.

SPAK’ın yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı Balluku hakkında verilen kararda "Tüm üst düzey devlet görevlerinden (Başbakan Yardımcısı ve Bakan) uzaklaştırılmayı ve yurt dışına çıkma yasağını içerir" ifadelerine yer verildi.

Savcılığa göre dosya, "Llogara Tüneli’nin İnşası" projesinin tedarik ve ihale sürecine ilişkin olup, Orikum–Himara yol kesiminin bir parçasını oluşturan SH8 otoyolu üzerinde, Vlora–Agioi Saranda hattında yer alıyor. Söz konusu ihale 11 Aralık 2020’de yapılmış, iptal edilmesinin ardından 22 Haziran 2021’de yaklaşık 19 milyar lek (KDV hariç) üst bütçe sınırıyla yeniden açıldı. Soruşturma, Balluku’nun Altyapı ve Enerji Bakanlığı’nın başı olarak aldığı kararlar ve attığı imzalar üzerinde yoğunlaşıyor.

Ana muhalefet Demokrat Partisi de bu yolsuzlukla ilgili delillerin medyaya yansımasından sonra Balluku’nun istifasını talep etmişti.

