Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gitti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması ise gülüşmelere neden oldu.

Meloni bu durumu esprili bir dille "benim boyuma erişmek için eğiliyor" diye yorumladı.

Meloni, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavutluk'ta

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya gelecek.

Ardından liderler, yapılacak üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere "Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı", "rekabet gücü ve "ekonomik güvenlik" ile "Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi" başlıklı konularda görüş alışverişinde bulunacak.