Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya Başbakanı Meloni’nin önünde yine diz çöktü!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Ukrayna İyileşme Konferansı" kapsamında Roma'yı ziyaret etti. Konferansın açılışına Rama ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki selamlaşma damga vurdu.

Rama, Meloni'yi karşılamak için herkesin gözü önünde diz çöktü. Karşısında diz çöken Rama’yı başta fark etmeyen Meloni ise daha sonra gülümseyerek karşılık verdi.

Daha önce de diz çökerek selamlamıştı

Bu selamlaşma şekli iki lider arasında ilk kez gerçekleşmiyor.

Daha önce Arnavutluk başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 6. zirvesinde de Rama, Meloni’yi yine diz çökerek karşılamıştı.

İkilinin bu dikkat çekici selamlaşmasının ardında ise fiziksel bir ayrıntı da bulunuyor.

Rama'nın 2 metre 5 santim uzunluğundaki boyu nedeniyle 1 metre 50 santim boyundaki İtalyan lideri diz çökerek karşıladığı tahmin ediliyor.

Bazı yorumcular, Rama’nın bu hareketini hem saygı hem de mizahi bir zarafet olarak değerlendiriyor.

Rama ayrıca bir kez daha takım elbisesinin altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla dikkat çekti.

Daha önce de Rama'nın spor ayakkabılarla protokole katılması dikkatlerden kaçmamıştı.

Spor ayakkabılar, daha önceki uluslararası zirvelerde olduğu gibi bu toplantıda da sosyal medyada gündem oldu.

Rama’nın rahat ve sıra dışı tarzı, geleneksel protokol anlayışına getirdiği yorumlarla sık sık haberlere konu oluyor.