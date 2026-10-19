Arnavutluk’ta protestolar büyüyor, sokakları karıştıran krizin perde arkasında ne var?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek büyüyor. Başkent Tiran’da öğrencilerin öncülüğünde başlayan gösteriler, farklı toplumsal kesimlerin katılımıyla genişlerken sokaklarda şiddet olayları yaşandı. Kamu binaları ve bazı banka şubelerinin hedef alındığı olaylarda yangınlar çıktı, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir polis memurunun alevlerin arasında kaldığı görüldü. Gösteriler sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilirken Başbakan Edi Rama, istifa çağrılarını reddetti.

Ancak ülkede yaşanan gerilim yalnızca sokak çatışmalarından ibaret değil. Eğitim ve istihdam sorunlarından yolsuzluk iddialarına, çevre tartışmalarından arazi projelerine kadar uzanan bir dizi konu, hükümete yönelik tepkilerin büyümesinde etkili oluyor.

Protestoların fitilini ne ateşledi?

Gösterilerin arkasındaki temel nedenlerden biri, öğrencilerin eğitim koşulları ve ekonomik geleceklerine ilişkin kaygıları. Yüksek eğitim maliyetleri, maddi destek yetersizliği ve mezuniyet sonrasında iş bulma güçlüğü, gençlerin öne çıkardığı sorunlar arasında yer alıyor.

Ülkede liyakat ve fırsat eşitliği konusunda dile getirilen eleştiriler de hükümete yönelik hoşnutsuzluğu artırıyor. Bazı gençler, iş bulma ve kariyer fırsatlarında siyasi bağlantıların etkili olduğunu savunuyor.

Öğrencilerin talepleriyle başlayan hareketin kısa sürede hükümet karşıtı daha geniş bir protestoya dönüşmesi, ülkede biriken toplumsal tepkinin boyutunu ortaya koydu.

Tartışmalı kıyı projeleri de tepkilerin odağında

Arnavutluk’taki siyasi gerilimin arka planında, ülkenin kıyı bölgelerinde planlanan büyük turizm yatırımları da bulunuyor. Özellikle güney kıyısındaki koruma altındaki alanlarda gündeme gelen lüks tesis projeleri, çevrenin korunması ve yerel halkın mülkiyet hakları konusunda tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı turizm yatırımı da bu tartışmalar arasında yer alıyor. Projeye karşı çıkan bazı yerel sakinler, arazi işlemlerinin usulsüz yürütüldüğünü öne sürüyor.

Söz konusu iddialar, kıyı bölgelerindeki doğal alanların ve yerel halkın haklarının korunmasına ilişkin endişeleri artırdı. Ancak arazi işlemlerine yönelik iddiaların tamamının kesinleşmiş yargı kararlarıyla doğrulandığı söylenemez. Bu tartışmalar, ekonomik kalkınma ve turizm yatırımlarının toplumun hangi kesimlerine yarar sağladığı sorusunu da gündeme taşıyor.

Yolsuzluk iddiaları hükümete yönelik tepkiyi artırdı

Başbakan Edi Rama’nın 2013’ten bu yana iktidarda olması, hükümetin uzun süredir karşı karşıya kaldığı eleştirilerin de yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Üst düzey yetkililerle ilgili yolsuzluk iddiaları, kamu kaynaklarının kullanımı ve siyasi kararların şeffaflığı konusunda tartışmalara yol açtı. Başbakan yardımcısıyla ilgili olarak da inşaat sözleşmelerinin belirli şirketlere verilmesine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. İlgili isimler suçlamaları reddetti.

Yolsuzluk iddiaları, ekonomik sıkıntılar ve fırsat eşitsizliği algısıyla birleşince protestoların kapsamı genişledi. Göstericilerin talepleri de belirli politikaların değiştirilmesinden hükümetin istifasına kadar uzandı.

Tiran’da sokaklar karıştı

13 Ekim’de başlayan gösterilerin büyümesiyle başkentte güvenlik önlemleri artırıldı. Protestolar sırasında bazı göstericilerin polise taş ve molotofkokteyli attığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı bildirildi.

Olaylarda kamu binaları ve bazı banka şubelerinde yangınlar çıktı. Bir polis memurunun alevlerin arasında kaldığını gösteren görüntüler de olayların şiddetini gözler önüne serdi.

17 Ekim’de açıklanan verilere göre protestolar sırasında 132 polis memuru yaralandı ve 167 kişi tutuklandı. Reuters’ın aktardığı polis verilerinde ise 500 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 330’unun serbest bırakıldığı belirtildi. Farklı açıklamalardaki sayılar, olayların kapsamına ve açıklamaların yapıldığı zamana göre değişiklik gösterdi. 18 Ekim’de yaşanan yeni olaylarda bir polis karakolunun ateşe verildiği ve 19’u polis olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rama istifa çağrılarını reddetti

Başbakan Edi Rama, hükümet karşıtı gösterilerin ardından görevinden ayrılmayacağını açıkladı. Rama, şiddet olaylarını kınarken kamu düzeninin korunması gerektiğini savundu.

Hükümet, protestoların şiddete dönüşmesine karşı çıkarken gösteri hakkı ile kamu güvenliğinin korunması arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguluyor. Muhalefet ise ülkedeki hoşnutsuzluktan siyasi destek kazanmayı amaçlıyor. Bununla birlikte protestoları yalnızca muhalefetin yönlendirdiği bir hareket olarak değerlendirmek, öğrencilerin ve diğer toplumsal kesimlerin dile getirdiği bağımsız talepleri göz ardı etmek anlamına gelebilir.

Avrupa Birliği süreci de tartışmanın parçası

Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne katılım hedefi, ülkedeki siyasi gerilimin önemli boyutlarından birini oluşturuyor. Rama, protestoların ülkenin Avrupa Birliği üyelik sürecine zarar verebileceğini savunuyor. Buna karşılık hükümeti eleştiren kesimler, yolsuzluk iddialarıyla mücadele, şeffaflık ve kamu yönetiminde hesap verebilirlik konularında daha somut adımlar atılmasını istiyor. Ülkedeki gelişmeler, yalnızca hükümetin siyasi geleceği açısından değil, Arnavutluk’un Avrupa ile bütünleşme hedefleri bakımından da önem taşıyor.

Yabancı müdahalesi iddiaları doğrulandı mı?

Rama, olaylarda dış aktörlerin rolü olabileceğini öne sürdü. Ancak protestoların yabancı bir güç tarafından organize edildiğini kanıtlayan doğrulanmış bulguların kamuoyuna sunulduğu söylenemez. Bu nedenle gösterilerin nedenlerini açıklarken dış müdahale iddialarını kesinleşmiş gerçekler olarak değerlendirmek doğru olmaz. Eğitim sorunları, ekonomik kaygılar, yolsuzluk iddiaları ve tartışmalı arazi projeleri ise protestoların arka planında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Arnavutluk’u nasıl bir süreç bekliyor?

Tiran’daki olaylar, farklı toplumsal sorunların aynı siyasi tepki içinde birleştiğini gösteriyor. Eğitim ve istihdam alanındaki beklentiler, kamu yönetimine duyulan güvenle ilgili tartışmalar ve çevre üzerindeki baskılara yönelik itirazlar, hükümet karşıtı hareketin temel unsurlarını oluşturuyor.

Protestoların geleceği, hükümetin bu taleplere nasıl yanıt vereceğine, yolsuzluk iddialarına ilişkin süreçlerin nasıl ilerleyeceğine ve sokaklardaki gerilimin düşürülüp düşürülemeyeceğine bağlı olacak.