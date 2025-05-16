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Arnavutluk'taki zirvede yapay zeka ile tüm liderlerin çocukluk halleri canlandırıldı

Arnavutluk’un ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılışında yapay zekâ ile video hazırlandı. Liderlerin bebeklik versiyonları ekrana yansıdı ve her biri kendi ana dilinde “Arnavutluk’a hoş geldiniz” dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Arnavutluk'taki zirvede yapay zeka ile tüm liderlerin çocukluk halleri canlandırıldı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı.

Liderlerin yapay zeka ile oluşturulan bebeklik versiyonları ekrana yansıdı

Arnavutluk’un ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılışında yapay zekâ ile video hazırlandı. Liderlerin bebeklik versiyonları ekrana yansıdı ve her biri kendi ana dilinde “Arnavutluk’a hoş geldiniz” dedi.

Erdoğan gülümseyerek izledi

Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapay zeka ile oluşturulan bebeklik görüntüsünü gülümseyerek izledi.

Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihî şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi. Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.

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