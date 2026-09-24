Arnavutluk'tan Gazze adımı: Meclis 40 askere kadar görevlendirmeyi onayladı
Arnavutluk Meclisi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü operasyonuna katılmasını onayladı. Düzenleme kapsamında operasyonda görev alacak asker sayısı en fazla 40 olarak belirlendi.
Arnavutluk Meclisi, Silahlı Kuvvetlerin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü operasyonuna katılımını öngören yasa tasarısını kabul etti. Oylamayla birlikte Arnavutluk askerlerinin söz konusu operasyonda görev almasının önü açıldı.
Güvenlik ve insani operasyonlara destek
Düzenlemede Arnavutluk askerlerinin görevleri arasında güvenlik ve istikrar operasyonlarına destek verilmesi yer alıyor. Personelin ayrıca görev gücünün çalışanlarını, tesislerini ve altyapısını koruması, insani yardım faaliyetlerine destek sağlaması, güvenlik durumunu izlemesi ve raporlaması öngörülüyor.
Görev uluslararası istikrar gücü kapsamında
Arnavutluk'un askeri katılımı, Gazze'de faaliyet göstermesi planlanan Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yasa kapsamında görevlendirilecek personelin, operasyonun yetki ve görev alanı doğrultusunda hareket etmesi öngörülüyor.