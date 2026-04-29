Artan yaşam maliyeti Trump’ı vurdu: Onay oranı geriliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı, Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalıların yaşam maliyeti ve İran ile yaşanan savaş konusundaki tutumunun giderek olumsuzlaşmasıyla, mevcut döneminin en düşük seviyesine geriledi.

Pazartesi günü tamamlanan dört günlük anket, Amerikalıların yüzde 34'ünün Trump'ın Beyaz Saray'daki performansını onayladığını gösterdi; bu oran, 15-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bir önceki Reuters/Ipsos anketindeki yüzde 36'lık seviyeye göre düşüşe işaret ediyor.

Saldırının etkisi olabilir

Yanıtların büyük çoğunluğu, cumartesi gecesi Trump'ın konuşma yapmasının beklendiği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı öncesinde toplandı. Trump'ın yemek yediği salona girmeden önce bir saldırganın durdurulduğu olayın, ABD liderine yönelik halkın görüşlerini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Federal savcılar, suçlanan saldırganı başkana suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

Trump'ın ABD kamuoyundaki konumu, yüzde 47'sinin ona destek verdiği Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana düşüş eğiliminde olduğu görülüyor.

ABD Başkanı’nın popülaritesi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve benzin fiyatlarında büyük bir artışa yol açan savaştan bu yana darbe aldı. Anket katılımcılarının sadece yüzde 22'si Trump'ın yaşam maliyeti konusundaki performansını onayladı; bu oran bir önceki Reuters/Ipsos anketinde yüzde 25 seviyesindeydi.

Artan benzin fiyatları seçmenleri baskı altına alıyor

ABD benzin fiyatları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a sürpriz saldırılar düzenlemesi ve küresel petrol ticaretinin beşte birini durduran bir karşılığa yol açmasından bu yana yüzde 40'ın üzerinde artarak galon başına yaklaşık 4,18 dolar seviyesine ulaştı.

Fiyat artışları ABD haneleri üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor ve Trump'ın Cumhuriyetçileri arasında, Kasım ayındaki ara seçimlerde ABD Kongresi'nin kontrolünü kaybedebileceklerine dair endişeleri körüklüyor.

Cumhuriyetçilerin sağlam bir çoğunluğu olan yüzde 78'i hala Trump'ı desteklediklerini söylese de Reuters/Ipsos anketi parti üyelerinin yüzde 41'inin yaşam maliyetiyle ilgili politikayı onaylamadığını ortaya koydu. Ara seçimlerde belirleyici olabilecek bir grup olan bağımsız kayıtlı seçmenler, kongre seçimlerinde kime oy verecekleri sorulduğunda yüzde 34'e yüzde 20 ile Demokratları 14 puan farkla desteklediklerini belirttiler. Seçmenlerin 4'te 1'i ise hala kararsız olduğunu ifade etti.