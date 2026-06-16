Arz güvenliği mi altyapı entegrasyonu mu? İran-Katar hattı Körfez'deki dengeleri nasıl değiştirecek?

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin ve diplomatik hamlelerin hız kazandığı bir dönemde, enerji altyapısı üzerinden bölgesel entegrasyonu güçlendirecek kritik bir gelişme yaşandı. İran ve Katar, iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak devasa bir altyapı projesinde sona yaklaştı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Basra Körfezi'nin iki yakası arasında ilk kez doğrudan bir elektrik köprüsü kurulmuş olacak.

Teknik çalışmalarda son aşamaya gelindi

Projenin takvimine ve diplomatik boyutuna dair resmi açıklama Tahran kanadından geldi. İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, iki ülkenin teknik heyetlerinin uzun süredir yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, 'İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini' söyledi. Mühendislik ve altyapı uyumu gibi zorlu süreçlerin aşılması, projenin siyasi iradeyle taçlandırılacağı son aşamaya gelindiğini gösteriyor.

Jeopolitik dengeler ve enerji arz güvenliği

Bu hamle sadece teknik bir iş birliği olmanın ötesinde, her iki ülke için de ciddi stratejik kazanımlar barındırıyor. Dünyanın en büyük doğal gaz sahalarını paylaşan İran ve Katar, elektrik şebekelerini birleştirerek mevsimsel talep dalgalanmalarını birlikte yönetmeyi planlıyor. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle Körfez genelinde tavan yapan elektrik ihtiyacı, bu ortak hat üzerinden dengelenebilecek.

İran, ambargoların gölgesinde komşularıyla olan ekonomik ve yapısal bağlarını derinleştirerek bölgesel izolasyonu kırmayı hedeflerken; Katar ise dengeli dış politika çizgisi doğrultusunda enerji güvenliğini yeni bir ağ ile tahkim ediyor.

Bölgesel entegrasyonun yeni rotası

Gelecek dönemde bu altyapının, Körfez İşbirliği Konseyi elektrik şebekesine de entegre edilmesi olasılığı masada bulunuyor. Eğer bu entegrasyon sağlanırsa, İran ürettiği elektriği Katar üzerinden diğer Körfez ülkelerine de ihraç etme şansı yakalayabilir. Ancak bölgedeki hassas siyasi dengeler ve teknik farklılıklar, projenin tamamen ticari bir başarıya dönüşmesinin önündeki en büyük sınavlar olarak öne çıkıyor. Anlaşmaların imzalanmasının ardından başlayacak olan fiziki akış, bölgenin enerji haritasını uzun vadede değiştirecektir.