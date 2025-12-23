ASEAN'da ateşkese varamayan Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi sürüyor

Çok sayıda can kaybına, sivil altyapının zarar görmesine ve yerlerinden edilmelere yol açan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeni bir ateşkesle sonuçlanmaması, gözleri 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan müzakerelere çevirdi.

Ateşkes görüşmeleri için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen tarafların ateşkes müzakereleri sonuçsuz kaldı.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Çin ve ABD başta olmak üzere üçüncü taraflar, ateşkes için ses yükseltirken; iki ülke yeniden tırmanan sınır geriliminde ise karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor.

Tayland, Kamboçya'nın saldırıyı ilk başlatan taraf olduğunu, dolayısıyla ilk ateşkes ilan eden tarafın Kamboçya olması, ateşkesin gerçek ve kalıcı nitelik taşıması ve Kamboçya'nın özellikle kara mayınlarının temizlenmesi konusunda Tayland ile işbirliği yapması gerektiğini savunuyor.

Tarafların, 24 Aralık'ta yeniden görüşmek üzere Genel Sınır Komitesi (GBC) çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Can kayıpları 40'ı geçti

Kamboçya basınına yansıyan haberlerde, Tayland unsurlarının, Battambang eyaletine 40'tan fazla topçu saldırısı düzenlediğine, saldırıların "barışa yönelik olası adımların görüşüldüğü" esnada meydana geldiğine işaret edildi.

Tayland merkezli Bangkok Post gazetesinin haberine göre de Kamboçya, Tayland'ın güneydoğusundaki Sa Kaeo eyaletinde düzenlediği topçu bombardımanında sivil altyapıları hedef aldı.

Kamboçya'nın Sa Kaeo eyaletinin Ta Phraya bölgesinde bulunan askeri üsse ateş açması sonucu 1 Tayland askerinin hayatını kaybettiği ve ölen Taylandlı asker sayısının 22'ye yükseldiği aktarıldı.

Çatışma bölgelerindeki hastanelerin kapanması gibi nedenlerle 37 sivil "dolaylı", 1 sivil ise "doğrudan" saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 400 bin Taylandlının da çatışmalardan etkilenen bölgelerden tahliye edildiği, yerlerinden edilen yaklaşık 200 bin kişi için 899 sığınma merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin, Kamboçya İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre de çatışmaların yeniden alevlendiği 7 Aralık'tan bu yana Kamboçya'da sivil can kaybı 21'e, yaralı sayısı ise 83'a yükseldi.

Yaklaşık 285 bini kadın ve 174 bini çocuk olmak üzere sınır hattı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 544 bin Kamboçyalının yerlerinden edildiği kaydedildi.

Tayland-Kamboçya gerilimi

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.