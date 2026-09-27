Aşırı sağcı İsrailli Bakan'dan orduya Batı Şeria çağrısı: Gazze'deki gibi hareket edin

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerilime karşı İsrail ordusuna Gazze'dekine benzer bir operasyon yürütme çağrısında bulundu.

Smotrich, İsrail güçlerine “Gazze'de Hamas'ı nasıl ortadan kaldırdıysanız, Yahudiye ve Samiriye'de de terör altyapısı kalmayacak” denilmesi gerektiğini savundu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Smotrich, bölgede “terörist, silah ve tünel” bırakılmaması gerektiğini söylerken, açıklaması Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının arttığı bir döneme denk geldi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, ocak ayından temmuz sonlarına kadar Filistinlilere yönelik 1.330'dan fazla yerleşimci saldırısı kaydedildi. Günde ortalama altı saldırıya karşılık gelen bu sayı, yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Filistinlilere ve insan hakları örgütlerine göre bazı saldırılarda İsrail askerleri yerleşimcilere destek veriyor ya da müdahale etmiyor.

Yerleşimcilerin silahlı saldırıların yanı sıra evleri kuşattığı ve Filistinlilere ait mülklere zarar verdiği bildiriliyor.

Hak örgütleri ayrıca bazı yerleşimcilerin ordu tarafından sağlanan silahları kullandığını ve saldırılar sırasında askeri üniforma giydiğini belirterek yerleşimciler ile askerler arasındaki ayrımın giderek belirsizleştiği uyarısında bulunuyor.

Batı Şeria'da askeri kapanma

Smotrich'in açıklamaları, İsrail makamlarının Yahudilerin Sukot Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde kapsamlı bir askeri kapanma ilan ettiği dönemde geldi. Filistinlilerin hareketlerine yönelik artırılan kısıtlamaların 3 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise pazar günü yüzlerce İsrailli, İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre gruplar, Mağribi Kapısı'ndan yerleşkeye girerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İsrail güçleri aynı saatlerde Mescid-i Aksa çevresi ile Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki güvenlik ve geçiş kısıtlamalarını artırdı.