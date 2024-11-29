Aşırı sağın baskısı etkili oldu! Fransız Başbakanı Barnier elektrik vergisi artışından vazgeçti

Michel Barnier, Çarşamba günü Le Figaro'ya, kemer sıkma bütçesi nedeniyle popüler olmayan hükümeti devirmekle tehdit eden muhalefet partilerine büyük bir taviz vererek "Elektrikte vergi artırmamaya karar verdim" dedi.

Fransız Başbakanı Barnier, elektrik vergisi artışından vazgeçti

Michel Barnier, parlamentoda çoğunluğa sahip olmamasına rağmen 60 milyar Euro'luk harcama kesintileri ve vergi artışları içeren bir bütçeyi geçirmeye çalışıyor.

Barnier, Çarşamba günü Le Figaro'ya, kemer sıkma bütçesi nedeniyle popüler olmayan hükümeti devirmekle tehdit eden muhalefet partilerine büyük bir taviz vererek "Elektrikte vergi artırmamaya karar verdim" dedi.

Politikacılar, Fransa'nın büyüyen kamu açığını 60 milyar Euro'luk vergi artışları ve harcama kesintileriyle ele almayı amaçlayan 2025 bütçesi konusunda çıkmaza girdi. Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisi, parlamentoda güvensizlik oylamasında sol partilere katılırsa hükümet önümüzdeki hafta çökebilir.

Bütçe anlaşmazlığı, sağcı Barnier'in Eylül ayında cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bir yaz süren siyasi felçten sonra azınlık hükümetine liderlik etmek üzere atanmasından bu yana aylarca süren siyasi gerginliğin son bölümü. Macron, Haziran ayında üç savaşan grup sol, merkez ve aşırı sağ arasında bölünmüş bir parlamento ile sonuçlanan ani bir parlamento seçimi çağrısı yaparak Fransa'yı şok etmişti.

Bu derinden bölünmüş siyasi ortamda, bütçe henüz parlamento tarafından onaylanmadı ve tüm muhalefet tarafından kınandı. Bu, Barnier'in muhtemelen anayasanın 49.3. maddesini kullanacağı anlamına geliyor. Bu madde, bir hükümetin parlamentoda oylama yapmadan yasayı zorla geçirmesine izin veriyor.