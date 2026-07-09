Aşırı sıcaklar Almanya'yı vurdu: Ölü sayısı 5 bini aştı

Almanya'da halk sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), haziran ayında ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin güncel raporunu yayımladı. Raporda, aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 120'ye yükseldiği bildirildi. Enstitü, ölümlerin yalnızca sıcak çarpmasından değil, yüksek sıcaklıkların kronik ve mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırarak ölüm riskini artırmasından kaynaklandığını açıkladı.

Aşırı sıcaklar en çok 85 yaş üstünü vurdu

RKI verilerine göre, aşırı sıcaklardan en fazla ileri yaştaki kişiler etkilendi. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin 2 bin 950'sini 85 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Aynı dönemde 75-84 yaş grubunda bin 320, 65-74 yaş grubunda 550 ve 65 yaş altındaki 300 kişi hayatını kaybetti. 85 yaş üzerindeki ölümlerin bin 780'inin kadın, bin 170'inin ise erkek olduğu bildirildi.

Yeni sıcak hava dalgası bekleniyor

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) tahminlerine göre, ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıklar yarından itibaren yeniden 34 derecenin üzerine çıkacak. Pazar günü ise Almanya'nın güney ve güneybatısında termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Almanya'da sıcaklıklar yeniden 36 dereceyi görecek

Resmi verilere göre Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2025 yılında 2 bin 550, 2024 ve 2023 yıllarında yaklaşık 3'er bin, 2022 yılında ise 4 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

Sıcak hava nedeniyle en yüksek can kaybı ise 2018 ve 2019 yıllarında kaydedildi. Ülkede 2018'de 8 bin 400, 2019'da ise 6 bin 900 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında Almanya'da hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41 santigrat derecenin üzerine çıkarak ülke genelinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olmuştu.