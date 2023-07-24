Askeri eğitim üssüne saldırı: 25 asker hayatını kaybetti
Somali'de bulunan bir askeri eğitim üssüne yapılan saldırıda 25 askerin öldüğü bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirdi.
Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Hodan ilçesindeki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne sabah saatlerinde intihar saldırısı yapıldı.
Saldırıda 25 asker hayatını kaybederken, 60'a yakın asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Mogadişu Askeri Tıp Merkezi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.