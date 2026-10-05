Askeri tatbikatta 14 can gitmişti: Soruşturmada yeni aşama

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığındaki durumun ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Komisyon Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, yürütülen denetimin sonuçlarına ilişkin Tokayev'e bilgi verdi. Raporda, Mangistau bölgesinde yaşanan tatbikat faciasının Kazakistan Silahlı Kuvvetlerindeki bazı sistemik sorunları ortaya çıkardığı belirtildi.

Askeri planlamada eksikler tespit edildi

İncelemede özellikle askeri faaliyetlerin planlanması, tatbikatların yürütülmesi ve personelin güvenliğinin sağlanması alanlarında ciddi eksiklikler tespit edildiği aktarıldı. Rapora göre önceki yönetim döneminde gerekli denetimin sağlanmadığı değerlendirilirken, askeri disiplin ve önleyici çalışmalar konusunda da çeşitli sorunlar belirlendi.

13 ceza davası açıldı

Denetimin ilk sonuçlarına göre, Savunma Bakanlığına bağlı kurum ve birliklerin faaliyetlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Devlet malının olası zimmete geçirilmesi, görevi kötüye kullanma ve diğer ihlal iddiaları kapsamında toplam 13 ceza davası başlatıldığı bildirildi.

Askeri birliklerde başka ihlaller de belirlendi

İnceleme sırasında askeri personel arasındaki yönetmeliklere aykırı ilişkiler ile askerlere yönelik şiddet vakalarının da tespit edildiği açıklandı. Komisyonun çalışmaları, Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerdeki yönetim ile denetim mekanizmalarının yanı sıra askeri disiplin alanındaki uygulamaları da kapsadı.

Faciada 14 asker hayatını kaybetmişti

Olay, 24 Eylül'de Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında meydana geldi. Askeri personelin bottan karaya çıkarılması sırasında kötüleşen hava koşulları ve şiddetli dalgalar nedeniyle 17 asker denize sürüklendi. Askerlerden 14'ü hayatını kaybederken, 3 asker kurtarıldı.

Üst düzey askeri yetkililer gözaltına alınmıştı

Facianın ardından ülkede 25 Eylül ulusal yas günü ilan edildi. Soruşturma kapsamında görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle 5 üst düzey askeri görevlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savunma yönetiminde değişiklik yapıldı

Facianın ardından Kazakistan'da Savunma Bakanlığı yönetiminde de değişiklikler gerçekleştirildi. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakan Yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı görevlerinden alındı. Tokayev ise askerlerin ölümünden sorumlu olduğu belirlenen yetkililerin kanun çerçevesinde hesap vereceğini ifade etti.