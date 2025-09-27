Askıya alınmıştı! ABD'li komedyen Kimmel'ın programı, ABC'de yayına devam edecek

ABD merkezli telekomünikasyon holdingi Sinclair Broadcast Group ve Nexstar medya grubu, ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınan "Jimmy Kimmel Live!" programının, ABC'ye bağlı kanallarda yayına devam edeceğini duyurdu.

Sinclair, ABD'li komedyen Kimmel'ın programı hakkında açıklama yaptı.

Kimmel'ın "Jimmy Kimmel Live!" programı yayına devam edecek

Kimmel'ın "Jimmy Kimmel Live!" programının ABC'ye bağlı kanallarda yayına devam edeceği belirtilen açıklamada, programı yayından kaldırma kararının "herhangi bir hükümet etkileşimi ya da etkisinden bağımsız olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Bu süreç boyunca amacımız, programların mümkün olan en geniş izleyici kitlesi için doğru ve ilgi çekici kalmasını sağlamak oldu" ifadesi kullanılırken, izleyicilerden ve toplum liderlerinden geri bildirimler alındığı kaydedildi.

ABC'nin bağımsız bir ombudsman da dahil olmak üzere yeni hesap verebilirlik önlemleri almasının önerildiği aktarılan açıklamada, ancak kanalın henüz bunu kabul etmediğini belirtti.

Nexstar tarafından yapılan benzer bir açıklamada da Kimmel'ın programının yayınına devam edeceği bildirildi.

Şirket, Disney'in endişelerini gidermek için sergilediği "yapıcı yaklaşımı" takdir ettiğini belirterek, ABD Anayasası'nın "Birinci Değişikliğini korumaya" ve "toplumların yararına" içerik yayınlamaya olan bağlılığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Sinclair ve Nexstar grupları, sahip oldukları ABC'ye bağlı kanallarda programa yer vermeyeceklerini duyurmuştu.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan şov programının yeniden başlayacağı belirtilmişti.