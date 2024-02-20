Assange için kader davası: ABD'ye iade edilecek mi?

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine karşı İngiltere'deki son temyiz davası bugün başlıyor. ABD, 2019’dan beri İngiltere’de hapishanede olan Assange’ın, 2010-2011 yıllarında gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle iadesini istiyor.

İngiliz Yüksek Mahkemesi iki gün sürecek duruşmada, Assange'ın dönemin içişleri bakanı Priti Patel’in 2022’de verdiği iade kararının yeniden görüşülmesi ve kararın bozulması talebini ele alacak.

52 yaşındaki Assange, yedi yıl Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşadıktan sonra 2019 yılında elçilikten tahliye edilmiş, buradan çıktıktan sonra tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi’ne gönderilmişti.

ABD'de 175 yıl hapsi isteniyor

Assange’ın ABD’de toplam 17 casusluk ve bir bilgisayar kullanımının suistimali suçlamasıyla 175 yıl hapis cezası isteniyor.

Assange, 2010-2011 yılları arasında, başta Irak Savaşı olmak üzere pek çok olayla ilgili anonim kaynaklardan elde ettiği yüzbinlerce gizli belgeyi WikiLeaks adlı platformda ifşa etmişti.

Assange'ın temyiz başvurusu haklı bulunursa yeni bir duruşma tarihi belirlenecek ve kendini savunmak için bir şansı daha olacak. Ancak haklı bulunmazsa İngiltere’deki tüm temyiz yolları tükenmiş olacak ve ABD'ye iade süreci başlayacak. Assange’ın avukatları itirazın kabul edilmemesi halinde Avrupa mahkemelerinde itirazda bulunacaklarını belirtti.

Stella Assange: ABD’ye gönderilirse ölür

Eşi Stella Assange, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden iadeyi geçici olarak durdurmalarını isteyeceklerini söyledi. Assange'ın sağlığının kötü olduğunu belirten Stella Assange, ABD’ye gönderilmesi halinde Julian Assange'ın "öleceğini" ifade etti.

Basın özgürlüğü örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler, duruşmanın sonucunun Assange’ı tehlikeli şekilde iade edilmeye yaklaştıracağını söyledi. Yapılan açıklamada "Bu duruşma, iade davasının sona yaklaştığına işaret ediyor. Çünkü Yüksek Mahkeme hakimleri tarafından reddedilen bir gerekçe, İngiltere’de bir daha temyize götürülemez" denildi.

Assange destekçileri her iki yargılama gününde de mahkeme binasının önünde gösteri yapmayı ve duruşmanın sonunda Başbakan Rishi Sunak’ın ofisine yürümeyi planlıyor.

"Birçok insanın hayatını tehlikeye attı"

ABD’li savcılar 2006 yılında WikiLeaks'i kuran Julian Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

Assange destekçileri ise Assange'ın ABD ordusunun Irak ve Afganistan’da yaptığı yanlışları ortaya çıkardığını, bunun da ABD anayasasında yer alan temel bir hak olduğunu savunuyor. Assange’ın ABD’de adil yargılanmayacağını savunan Assange destekçileri soruşturmanın siyasi motivasyonla yürütüldüğünü belirtiyor.

Yasal sorunları 2010’da başladı

Assange’ın yasal sorunları 2010 yılında iki kadının tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla İsveç'in talebi üzerine Londra tutuklanmasıyla başlamıştı. 2012’de kefaretle serbest kalan Assange, Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmış ancak tutuklanma korusuyla 7 yıl boyunca bu küçük diplomatik binada fiilen mahkûm hayatı yaşamıştı. Ekvador ile ilişkileri bozulan Assange Nisan 2019’da elçilikten tahliye edildikten sonra 2012 yılında kefaleti ihlal ettiği için tutuklanmıştı.