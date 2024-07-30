  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyretti
Takip Et

Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyretti

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyretti
Takip Et

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentilerin ise günden güne güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, işsizlik oranı haziranda 2,5'e indi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 azalışla günü 38.526 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazancıyla 155 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.738 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 16.990 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.875 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 81.630 puanda bulunuyor.

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

Brent petrolün varil fiyatı 78,67 dolarBrent petrolün varil fiyatı 78,67 dolarEmtia Haberleri

 

Dünya
Trump, FBI'a ifade verecek
Trump, FBI'a ifade verecek
Venezuela, 7 ülkeden diplomatik personelini ülkeden çekmesini istedi
Venezuela, 7 ülkeden diplomatik personelini ülkeden çekmesini istedi
Yılan balığı yiyen 130 kişi zehirlendi: 1 ölü
Yılan balığı yiyen 130 kişi zehirlendi: 1 ölü
İsrail’den NATO’ya skandal Türkiye çağrısı: "Bölgesel ittifaktan çıkarın"
İsrail’den NATO’ya skandal Türkiye çağrısı: "Bölgesel ittifaktan çıkarın"
Hizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendi
Hizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendi
Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurdu
Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurdu