Asya-Pasifik ülkelerinin finans temsilcileri 33. APEC zirvesi için Hong Kong'da bir araya geliyor
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği çatısı altında yer alan ülkelerin ekonomi yöneticileri, önümüzdeki günlerde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek 33. Zirve'de finansal ortaklıkları geliştirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Uluslararası piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde düzenlenecek buluşmada, bölgesel dayanışma ve ortak kalkınma adımları öne çıkacak.
APEC üyesi devletlerin maliye bakanları, 20-21 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan oturumlarda küresel iktisadi gelişmeleri masaya yatıracak. Zirve boyunca taraflar, bölge ülkeleri arasındaki mali koordinasyonu artıracak hamleleri ve ortak finansal mekanizmaları kapsamlı biçimde değerlendirecek.
Hong Kong'un stratejik köprü işlevi
Pekin yönetiminin güçlü desteğiyle uluslararası arenadaki konumunu pekiştiren Hong Kong, küresel sermaye akışında merkezi bir aktör olmayı sürdürüyor. Sahip olduğu finansal altyapıyla doğu ile batı arasında stratejik bir geçit işlevi gören bölge, Asya-Pasifik ekonomilerinin karşılaştığı zorlukları aşmasında ve ortak büyüme hedeflerini yakalamasında kilit rol oynuyor.