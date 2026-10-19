Asya-Pasifik ülkelerinin finans temsilcileri 33. APEC zirvesi için Hong Kong'da bir araya geliyor

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APEC üyesi devletlerin maliye bakanları, 20-21 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan oturumlarda küresel iktisadi gelişmeleri masaya yatıracak. Zirve boyunca taraflar, bölge ülkeleri arasındaki mali koordinasyonu artıracak hamleleri ve ortak finansal mekanizmaları kapsamlı biçimde değerlendirecek.

Hong Kong'un stratejik köprü işlevi

Pekin yönetiminin güçlü desteğiyle uluslararası arenadaki konumunu pekiştiren Hong Kong, küresel sermaye akışında merkezi bir aktör olmayı sürdürüyor. Sahip olduğu finansal altyapıyla doğu ile batı arasında stratejik bir geçit işlevi gören bölge, Asya-Pasifik ekonomilerinin karşılaştığı zorlukları aşmasında ve ortak büyüme hedeflerini yakalamasında kilit rol oynuyor.