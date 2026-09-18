Asya ülkeleri El Nino alarmında: Aşırı sıcaklık ve kuraklık tehdidi büyüyor

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Dünya Gıda Programı (WFP), aşırı hava olaylarının etkisiyle yaklaşık 50 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da sıcaklık önlemleri sıkılaştırıldı

Rekor sıcaklıkların etkili olduğu Hong Kong’da iş yerlerine yönelik yeni tedbirler devreye alındı. Çalışanlar için soğutma ekipmanı sağlanması ve belirli aralıklarla mola verilmesi zorunlu hale getirilirken, kurallara uymayan işverenlere yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Çin'den kuraklık ve sel riskine karşı 100 günlük plan

Çin yönetimi, hem kuraklık hem de aşırı yağışların oluşturabileceği risklere karşı 100 günlük bir mücadele kampanyası başlattı.

Kentlerde iklim kaynaklı tehlikelerin önceden belirlenebilmesi amacıyla "iklim risk haritaları" hazırlanmasına karar verildi. Böylece olası aşırı hava olaylarına karşı şehirlerin hazırlık kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tayvan 40 derece senaryosuna hazırlanıyor

Tayvan'da aşırı sıcaklık riski acil durumlarla aynı düzeyde değerlendiriliyor. Ülkede sıcaklıkların 40 dereceyi aşması ihtimaline karşı tatbikatlar düzenlenirken, vatandaşların serin ve klimalı alanlara yönlendirilmesini sağlayan çevrim içi sistemler de devreye alındı.

Güney Asya'da kuraklık ve su krizi endişesi

El Nino tehdidi, Güney Asya'da özellikle tarım ve su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Hindistan'da eylül ayındaki muson yağışlarının yüzde 50 azalmasının ardından 350’den fazla bölgede su koruma altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Çiftçilerin ise daha az su tüketen ürünlere yönlendirilmesi planlanıyor.

Sri Lanka'da da son 10 yılın en ağır kuraklıklarından biri yaşanıyor. Ülkede 160 binden fazla kişinin içme suyu sıkıntısı çektiği belirtilirken, Yala Ulusal Parkı'ndaki yaban hayatının korunması için tankerlerle su taşınmaya başlandı.

Tatlı su kaynaklarının tamamen tükenmesi ihtimaline karşı deniz suyunun arıtılması da seçenekler arasında değerlendiriliyor.

Gıda güvenliği için alarm seviyesi yükseliyor

Güneydoğu Asya'da savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların gübre maliyetlerini artırması, El Nino'nun tarım üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeleri daha da büyütüyor.

Bölgede pirinç üretiminin yüzde 8 ila yüzde 10 arasında azalabileceği öngörülürken, hükümetler gıda arzındaki olası sorunları ulusal güvenlik kapsamında değerlendirmeye başladı.

Japonya ve Güney Kore'den aşırı sıcaklık tedbirleri

Güney Kore'de hissedilen sıcaklığın 38 dereceye ulaşması halinde acil olmayan dış saha çalışmalarının durdurulmasını öngören yeni bir uyarı sistemi uygulamaya alındı.

Japonya ise 40 dereceyi aşabilecek sıcaklıkların yanı sıra "süper tayfun" riskine karşı hazırlıklarını artırdı. Yüksek risk taşıyan alt geçitlerin kapatılması ve vatandaşların aşırı hava koşullarına karşı tedbirli olması yönünde uyarılar yapılması planlanıyor.