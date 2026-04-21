Asya’da dev ittifak: Hindistan ile Güney Kore savunma ve teknoloji için el sıkıştı

Küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve Hint-Pasifik bölgesinde artan güvenlik endişeleri, Asya’nın iki devini tarihin en kapsamlı iş birliğine itti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Kore liderliği arasında varılan mutabakat, sadece bir ticaret anlaşması değil; aynı zamanda askeri ve teknolojik bir kader birliği niteliği taşıyor. Bu hamleyle birlikte taraflar, kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve bölgede güçlü bir üretim alternatifi oluşturmayı hedefliyor.

Savunma sanayide yeni dönem: Ortak üretim hattı

Savunma alanı, bu el sıkışmanın en somut ve stratejik ayağını oluşturuyor. Yapılan anlaşmayla Güney Kore, Hindistan için sadece bir silah tedarikçisi olmanın ötesine geçiyor. ‘Make in India’ vizyonu kapsamında, Kore’nin gelişmiş askeri teknolojileri artık Hindistan topraklarında üretilecek. Özellikle füze savunma sistemleri, insansız deniz araçları ve yeni nesil zırhlı araçların ortak geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu durum, Hindistan’ın ordusunu modernize ederken Güney Kore için de devasa bir pazarın kapılarını kalıcı olarak açıyor.

Çip savaşları ve yarı iletken yatırımları

Ekonomik iş birliğinin teknolojik kanadında ise yarı iletken (çip) üretimi başrolde yer alıyor. Küresel teknoloji rekabetini göz önüne alan Güney Koreli devler, Hindistan’da yeni üretim tesisleri kurmak için düğmeye bastı. Samsung ve SK Hynix gibi dünya devlerinin Hindistan’ın iş gücü potansiyeliyle birleşmesi, Asya’yı dünyanın yeni yarı iletken merkezi yapma potansiyeli taşıyor. Bu yatırım hamlesi, akıllı telefonlardan askeri radar sistemlerine kadar her alanda üretim bağımsızlığı getirecek.

Deniz ticareti ve yeşil tersane vizyonu

Denizcilik sektörü de bu büyük ittifakın ana sütunlarından biri oldu. Güney Kore’nin gemi inşa sektöründeki tecrübesi, Hindistan’ın stratejik liman bölgelerine taşınıyor. Kurulacak olan Yeşil Tersaneler ile hem çevre dostu ticari gemiler hem de donanma unsurları inşa edilecek. İki ülke, deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak adına lojistik destek projelerinde de tam mutabakata vardı. 2030 yılına kadar hedeflenen 50 milyar dolarlık ticaret hacmi, bu çok yönlü yatırımların en büyük göstergesi olarak kabul ediliyor.