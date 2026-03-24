  3. Ateş düşürücüde yabancı madde riski: 90 bin şişe ilaç toplatılıyor
FDA tarafından yayımlanan rapora göre, yabancı madde içerme riski taşıyan yaklaşık 90 bin şişe çocuk ibuprofen ilacı için Amerika genelinde geri çağırma kararı alındı.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, ülke çapında satılan yaklaşık 90 bin şişe çocuk Ibuprofen ilacı geri çağrıldı.

İbuprofen ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılıyor. FDA’nın yaptığı 16 Mart tarihli bir geri çağırma bildiriminde, 5 mililitre (ml) başına 100 miligram (mg) içeren 89.592 şişe Çocuk Ibuprofen Oral Süspansiyonu, ilacın yabancı bir madde içerebileceği nedeniyle bu ayın başlarında geri çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlacın New York merkezli Taro Pharmaceuticals için Hindistan’da üretildiği ve ülke çapındaki perakendecilere dağıtıldığının belirtildiği açıklamada, Hindistan merkezli Strides Pharma Inc. şirketi, geri çağırmayı 2 Mart’ta başlattığı ifade edildi.

FDA, şirketin “üründe jel benzeri bir kütle ve siyah parçacıklar olduğuna dair şikayetler aldığını” belirterek, geri çağırmanın devam ettiğini de belirtti.

