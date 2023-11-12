Ateş hattındaki hastanelerde ölü sayısı artıyor

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’de hastaneleri hedef alan137 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda 521 kişi öldü, 686 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yarısından fazlasının hizmet veremeyecek hale geldiği saldırılarda, görevi başındaki 16 sağlık çalışanı katledildi ve 38’i de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yürüttüğü acımasız saldırılara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. (Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz." ifadeleri kullanıldı.