Ateşkes iddiaları yalanlandı, Gazze'de çevre felaketi uyarısı

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması sürerken bir yandan da İsrail'in kara harekatı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. İsrail, kara harekatını başlatmamasına gerekçe olarak hava koşullarını gösterdi. Olası kara harekatıyla ilgili belirsizlikler devam ederken abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler ise yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Biden'dan "büyük bir hata" çıkışı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını belirterek, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını söyledi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının 3 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düne kadar hastanelere nakledilen yaralıların sayısı, 26'sı kritik, 310'u ağır, 710'u orta ve geri kalanı hafif olmak üzere 3 bin 968'e ulaştı." denildi.

Açıklamada, halen hastanelerde 89'u ağır, 181'i orta ve 81'i hafif olmak üzere 351 yaralının olduğu aktarıldı.

Son yapılan açıklamalarda Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı belirtilmişti.

199 esirin ailesi bilgilendirildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir alındığı tespit edilen 199 kişinin aileleriyle temasa geçildiğini, İsrail ordusu ve hükümetinin serbest bırakılmaları için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Esirlerin nerede olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını dile getirdi.

Filistinli gruplar şu ana kadar ellerinde tuttukları esirlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Çevre felaketi uyarısı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

BM: Gazze kuruyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde "acil su" ihtiyacına dikkati çekti.

UNRWA'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.