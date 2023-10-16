Ateşkes iddiaları yalanlandı

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması sürerken bir yandan da İsrail'in kara harekatı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. İsrail, kara harekatını başlatmamasına gerekçe olarak hava koşullarını gösterdi. Olası kara harekatıyla ilgili belirsizlikler devam ederken abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler ise yalanlandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Biden'dan "büyük bir hata" çıkışı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını belirterek, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını söyledi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.