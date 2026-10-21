Ateşkes ilan edilmişti ama Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İsrail ordusunun ateşkese rağmen bölgeye düzenlediği saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saat içinde hastanelere 7 kişinin cenazesi ile 25 yaralının ulaştırılması, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ateşkes Döneminde Kaybedilen Canlar

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede de can kayıplarının yaşandığı açıklandı. Yapılan resmi açıklamalara göre, ateşkes kararının ardından gerçekleşen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1534'e ulaştı. Aynı süreçte yaralananların sayısı ise 5 bin 486 olarak kayıtlara geçti.

Enkaz Altından Cansız Bedenler Çıkarılıyor

Saldırıların bıraktığı büyük yıkım izleri sürerken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yıkılan binaların enkazından 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi. Uzmanlar, binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olabileceğine dikkat çekiyor.

Ekim 2023'ten Bu Yana Toplam Kayıp

İsrail'in Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve bölgeyi sarımsaklayan çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki toplam can kaybı 74 bin 494 oldu. Yaralı sayısının ise 175 bin 604'e ulaştığı, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları ilerledikçe bilançonun daha da ağırlaşabileceği ifade ediliyor.