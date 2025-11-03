Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail, Gazze’yi vurmaya ve bölgeyi açlığa sürüklemeye devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava uçaklarının (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda bir grup Filistinli yaralandı.

Kentin doğusundaki Abasan Kebir beldesi ve çevresi ile Hansa Okulu top atışlarıyla hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı sahilinde ise İsrail askerleri bazı kayıkları vurdu.

İsrail, ateşkesi hiçe sayıyor

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı iki yıllık saldırılar, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Ekim 2023'ten bu yana 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

BM, Gazze’deki altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.

İsrailliler, Filistinlilere ait aracı ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'ta Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi, evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik grup, Nablus kentinin güneyindeki Curiş kasabasına saldırı düzenledi.

Kasabada Filistinlilere ait bir aracı ateşe veren İsrailliler, evlerin duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımın ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi.

Eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi gözaltına alındı

İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail yönetimi, Sde Teiman hapishanesindeki tecavüz olayına katılan askerler yerine, bu olayı ortaya çıkaran başsavcıyı cezalandırıyor.

Görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Yerushalmi'nin dün gece gözaltına alındığı belirtildi.

Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsraillinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerushalmi ve gözaltına alınan diğer kişinin bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.

Gazze'de açlık krizi derinleşiyor

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, İsrail'in kısıtlaması sebebiyle halen Filistinliler açlık ile mücadele ediyor. Gazze'de temel gıda maddelerinin girişine sınırlama getiren İsrail'in lüks tüketim ürünlerinin geçişine izin vermesi bölgede açlık ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarken, fiyatlar geçim imkanlarını tamamen kaybetmiş Filistinliler için ulaşılamaz seviyelere çıkmış durumda.

Birleşmiş Milletlerde (BM) 2014-2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Hilal Elver, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının bölgede açlığın sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Elver, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere karşı aç bırakmayı soykırımın bir aracı olarak kullandı." dedi.

Yardımlar ihtiyacı karşılamıyor

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana bölgeye günde ortalama 89 yardım tırı girerken, bölgedeki insani ihtiyacı karşılamak için sayının en az 600 olması gerektiği vurgulanıyor.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgali, 2 milyon 400 binden fazla Filistinliye karşı boğma, aç bırakma ve insani şantaj siyasetini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen gıda başta olmak üzere bölgedeki insani yardımlara yönelik sınırlandırma politikasının, Filistinli sivillerin hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Filistinlilerin açlık ile savaşı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen Filistinliler, boş kaplarıyla "Saade" adlı aşevinin önünde kuyruklar oluşturarak öğün almaya çalışıyor.

Bölgede bulunan çok sayıda aşevi, 10 Ekim'deki ateşkes sonrasında Filistinlilere daha fazla hizmet ederek, yemek sağlamaya çalışıyor.

Aşevinin sahibi Saad Abdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerinden edilen Filistinlilere her gün yemek ikramında bulunduklarını belirtti.

"Ateşkes sözde, gerçekte değil"

Gazze'deki yakınlarını ziyaret ederken bölgede mahsur kalan Mısırlı bir kadın ise pazarda fiyatların yüksekliğinden yakınarak, ateşkese rağmen pahalılığın devam ettiğini söyledi.

Mısırlı kadın, "Ateşkes sözde, gerçekte değil. Un pahalı ve ailem 8 kişi. Bu fiyatlarla alışverişe gücüm yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası gıda fiyatlarında güncel durum

Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkesle bazı sebzelerin fiyatlarında düşüş gözlenirken, İsrail'in soykırıma başladığı tarihten itibaren artan fiyatlardaki pahalılık ise genel manada devam ediyor.

Gazze'de 25 kilogramlık bir un çuvalı, soykırım öncesinde yaklaşık 25 şekele (7,5 dolar civarında) satılırken, ateşkes öncesinde bu fiyatın 1000 şekele kadar (307 dolar) yükseldi ve ateşkes sonrasında ise 120 şekele (37 dolar) düştü.

Domatesin kilogramı ise İsrail soykırımı öncesinde 2 şekelden (0,60 dolar) satılırken, ateşkes öncesinde 30 şekele (9,2 dolar) yükseldiği, ateşkese rağmen ancak 15 şekele (4,6 dolara) kadar düşebildiği görülüyor.

Diğer meyve ve sebze fiyatlarında da aynı durum geçerliliğini sürdürürken, geçim kaynaklarından mahrum kalan Filistinliler pazarlardaki gıda fiyatlarındaki pahalılık sebebiyle alışveriş yapmakta ciddi zorluk yaşıyor.