Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail Lübnan’da bir evi hedef aldı

Orta Doğu’da silahların susması için imzalanan protokoller, sahadaki sert gerçekliğin gerisinde kalmaya devam ediyor. Güney Lübnan’ın stratejik noktalarından biri olan Sur kenti yakınlarındaki Kefer Dunin beldesi, gece yarısı İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Sivil bir yerleşimin doğrudan vurulması sonucu aynı aileden 6 kişi enkaz altında can verirken, yaralıların durumu bölgedeki insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu saldırı, sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda kağıt üzerinde kalan ateşkesin fiilen geçersiz kılındığının da en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti.

Tampon bölge stratejisi mi, sistematik yıkım mı?

İsrail’in 'güvenli hat' oluşturma iddiasıyla yürüttüğü bu operasyonlar, aslında bölgedeki demografik yapıyı ve yerleşim dokusunu kökten sarsan bir stratejiye dönüşmüş durumda. Ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen sınırın 10 kilometre derinliğine kadar uzanan hava bombardımanları, bölge halkının evlerine dönme umudunu tamamen kırıyor. Litani Nehri boyunca yoğunlaşan bu baskı, askeri bir gereklilikten ziyade, Güney Lübnan’ı insansızlaştırılmış bir bölgeye çevirme çabası olarak okunuyor.

Diplomatik masanın altındaki sıcak çatışma

Washington ve Paris hattında barışın kalıcı hale gelmesi için yürütülen müzakereler sürerken, sahadaki bu tırmanış tarafların masadaki elini güçlendirme çabasından başka bir şey değil. Ancak her askeri hamle, beraberinde telafisi imkansız sivil kayıplar getiriyor. Hizbullah’ın misilleme saldırıları ve İsrail’in hava üstünlüğünü kullanarak verdiği yanıtlar, bölgeyi mayıs ortasında yapılması planlanan geniş kapsamlı müzakerelerden uzaklaştırıp topyekun bir savaşın eşiğine sürüklüyor.

Kefer Dunin’de bir sivil konutun vurulması, uluslararası arenada verilen barış sözlerinin sahadaki karşılığını yeniden tartışmaya açtı. Milyonlarca kişinin yerinden edildiği ve sivil kayıpların artmaya devam ettiği bu süreçte yaşanan her ihlal, bölgesel istikrara yönelik diplomatik çabaları zayıflatıyor. Güney Lübnan’dan yükselen dumanlar, ateşkes protokollerine rağmen sahadaki askeri hareketliliğin sürdüğünü ve kalıcı çözümün henüz hedeflenen noktadan uzak olduğunu gösteriyor.