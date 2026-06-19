Ateşkes sağlandı: İsrail ile Hizbullah anlaştı

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, üst düzey bir ABD'li yetkili, tarafların bugün yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu.

ABD’li yetkili, anlaşmanın ABD ve Katarlı müzakereciler tarafından İran’ın da desteğiyle şekillendirildiğini söylerken, gün içinde yaşanan çatışmaların ardından tarafların ateşkese geçtiğini ifade etti.

İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in dört İsrail askerinin Lübnan'da öldürülmesinin ardından yaptığı "Tüm Lübnan yanmalı." paylaşımına sert tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Ben Gvir'in sözlerinin "rastgele söylenmiş çılgınca ifadeler değil, İsrail rejiminin ulusal güvenlik bakanına ait resmi bir açıklama" olduğunu belirtti.

İsrail yönetimini "soykırımcı bir ölüm tarikatı" olarak nitelendiren Arakçi, "Tel Aviv merkezli bu yapı tüm insanlık için bir tehdittir. Tek çıkarı kalıcı savaştır" ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post: İsrailli yetkili ateşkes anlaşmasını teyit etti

Jerusalem Post'un aktardığına göre bir İsrailli yetkili, Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı haberini teyit etti.

Yetkili, İsrail'in tehditlere karşı harekete geçmeye devam edeceğini ve bölgede varlığını sürdüreceğini belirtti.

Aynı yetkili, Hizbullah'ın İsrail askerlerine veya sivillere zarar vermesi halinde buna güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.