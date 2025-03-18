İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'ye saldırdı: En az 200 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı. Saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas'a ait yapıların hedef alındığı açıklandı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hamas' a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı en az 200'e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklada, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların gerektiği kadar devam edeceği ve hava saldırılarının da ötesine geçebileceği belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığını belirtti.

"Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadesini kullandı.

Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Ateşkesten sonra ilk kapsamlı saldırı

İsrail'in saldırısı 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra gerçekleştirilen en büyük hava saldırısı olarak kayda geçti. İsrail ile Hamas arasında yaklaşık 2 aydır süren esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilememişti.

Hamas'tan açıklama

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

​​​​​​​Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtilerek "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

ABD'den "kıyamet kopacak" açıklaması

Öte yandan Beyaz Saray, İsrail'in saldırı öncesinde Washington'a danıştığını açıkladı.

Beyaz Saray SÖzcüsü Karoline Leavitt Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Sözcü, "Sadece İsrail'i değil Amerika Birleşik Devletleri'ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak" ifadelerini kullandı.