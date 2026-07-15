Ateşkes sonrası ağır bilanço: Gazze Şeridi’nde 9 ayda 3 bin 600’ü aşkın ihlal

Resmi kurulların sahadan derlediği detaylı verilere göre, ilan edilen mutabakatın ardından gerçekleşen ihlaller geniş bir coğrafyaya yayıldı. Askerî unsurların, yaşam alanlarının yakın çevresine konuşlandırdığı zırhlı araçlar, ağır topçu bataryaları ve hava unsurları vasıtasıyla sivil nüfusu baskı altında tuttuğu bildirildi. Yerleşim yerlerine yönelik topçu atışları, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen nokta operasyonları ve doğrudan tüfek ateşi açılması, kaydedilen ihlallerin ana omurgasını oluşturdu. Saldırıların, sivil altyapının yanı sıra sığınmacı çadırlarının yoğunlaştığı korunaklı bölgelerde de can kayıplarına yol açtığı aktarıldı.

Lojistik koridorda aksama ve yardım TIR’ları

Mutabakat metninde yer alan en kritik maddelerden biri olan kesintisiz insani yardım akışı, aradan geçen 9 aylık süreçte taahhüt edilen oranların çok gerisinde kaldı. Yapılan yasal planlamalara göre bu zaman zarfında sınır kapılarından bölgeye toplamda 165 bin yardım tırının giriş yapması öngörülüyordu. Ancak sınır hatlarında uygulanan sıkı denetimler ve bürokratik engeller nedeniyle bölgeye yalnızca 58 bin 664 tırın ulaşmasına izin verildi. Bu miktar, üzerinde uzlaşılan insani desteğin sadece yüzde 35’ine tekabül ederken, gıda ve tıbbi malzeme kıtlığını tetikliyor.

Sağlık tahliyeleri ve sınır kapısı kısıtlamaları

Bölgenin dış dünyaya açılan kapıları üzerinde uygulanan geçiş prosedürleri de krizin bir diğer boyutunu oluşturuyor. Anlaşma şartları uyarınca, öncelikli olarak acil tedaviye ihtiyaç duyan hastalar ve yaralılar başta olmak üzere toplam 24 bin kişinin tahliye edilmesi planlanmıştı. Gelinen noktada, belirlenen bu hedefin yalnızca %36’sına karşılık gelen 8 bin 878 kişinin bölgeden çıkışına onay verildi. Tedavi imkanlarından mahrum kalan binlerce sivilin durumu, yetersiz altyapı ve ilaç kıtlığı çeken yerel sağlık merkezlerinin üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Diplomatik yükümlülükler ve garanti çağrısı

Yerel idareciler, çatışmasızlık zeminini tamamen ortadan kaldıran ve sivil nüfusu doğrudan hedef alan bu sistematik eylemleri kınadıklarını açıkladı. Yaşanan sosyo-ekonomik ve insani çöküşün tüm sorumluluğunun kurallara uymayan tarafa ait olduğu belirtilirken, küresel kurumlara acil müdahale çağrısı yapıldı. Sürecin ilerlemesi için arabulucu ülkelere seslenen yetkililer, mutabakat maddelerinin eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi ve sahada devam eden askeri ihlallerin derhal durdurulması için caydırıcı adımların atılmasını talep ediyor.

Kuzey ve güneydeki ihlallerin dağılımı

Sahadan elde edilen koordinat bazlı coğrafi verilere göre, ateşkes sonrası meydana gelen askeri ihlallerin yüzde 45'i Gazze'nin kuzey kesimlerinde ve özellikle Cibaliye yerleşkesi çevresinde yoğunlaştı. Geriye kalan yüzde 55'lik oran ise güneydeki Han Yunus ile Refah sınırına yakın noktalarda kurulan geçici sığınmacı kamplarında kayıt altına alındı. Hava bombardımanlarının en çok kuzeydeki sivil yapıları yıktığı, keskin nişancı ve insansız hava aracı hareketliliğinin ise güneydeki nüfus yoğunluğunun olduğu çadır kentlerde can kayıplarına yol açtığı belgelendi.