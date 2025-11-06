  1. Ekonomim
  Ateşkes sonrası Gazze'ye yalnızca 4 bin 453 yardım tırı girdi
Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye giriş yapan yardım tırı sayısı sadece 4 bin 453 olarak kaydedildi. Öte yandan İsrail, sağlıksız gıdaları serbest bırakırken temel ürünlerin kente girişini engelliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde, ateşkes ve esir takası mutabakatından sonra ulaşan insani yardımlarla ilgili bilgi verildi.

İsrail, sağlıksız gıdaları serbest bırakırken temel ürünleri engelliyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bekleyen 15 bin 600 yardım ve ticari tırdan sadece 4 bin 453'ünün Gazze Şeridi'ne ulaşabildiği aktarılan açıklamada, İsrail’in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350’den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi’ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği aktarıldı.

İsrail’in "baskı ve aç bırakma politikası" uyguladığı, temel gıda maddelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in girişine izin vermediği ürünler arasında yumurta, kırmızı et, beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, sebzeler, besin takviyeleri ve ayrıca hamile kadınlar, hastalar ve bağışıklığı zayıf bireyler için gerekli ürünlerin de yer aldığı kaydedildi.

İsrail, Gazze’ye gazlı içecek ve çikolataya izin verdi ancak fiyatlar 15 kat arttı

İsrail ordusunun gazlı içecekler, çikolata ve işlenmiş gıdaların girişine izin verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ürünlerin de tedarik zincirinin İsrail tarafından kontrol edilmesi nedeniyle piyasalara gerçek değerlerinin 15 katını aşkın fiyatlarla ulaştığı ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda ateşkese varılmış, İsrail hükümetinin onayıyla da ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

