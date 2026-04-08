Ateşkes sonrası Suriye hava sahası açıldı: Şam Havalimanı'nda uçuşlar başladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, gece saatlerinde yapılan ateşkes ile sona erdi. Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu’ndan yapılan güvenlik değerlendirmeleri sonucunda savaş nedeniyle kapatılan tüm hava koridorlarının yeniden kullanıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların da normal seyrine döndüğü ve tarifeli uçuşların düzenli bir şekilde yeniden başladığı ifade edildi. Sürecin, uluslararası havacılık ve güvenlik standartlarına tam uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.