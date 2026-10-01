Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılar sürüyor: Son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti

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Saldırılar Gazze'nin kuzeyine yoğunlaştı. Cibaliya'nın doğusundaki Halava Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir noktaya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Gazze kentinin güneyindeki Tel Heva Mahallesi'nde ise bir aracın hedef alındığı, kent merkezinin farklı noktalarında da topçu ve hava saldırılarının sürdüğü bildirildi.

İnsani kriz derinleşiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın günlük bilançosuna göre son 24 saatte hastanelere 8 cenaze ve çok sayıda yaralı getirildi. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılıyor. Aynı zaman diliminde daha önce yaralanan bir kişinin de yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ateşkes dönemine ilişkin genel tabloyu da güncelledi. 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden ihlallerde hayatını kaybedenlerin sayısı binin üzerine çıkarken, binlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altından yüzlerce cenazenin çıkarıldığı kaydedildi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 74 bini aştı.

Sahada insani durumun giderek ağırlaştığı, hastanelerin kapasitesinin yetersiz kaldığı ve enkaz altındaki arama çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.