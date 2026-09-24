Ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi

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Ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam etti. Bölgedeki hastanelere son 24 saatte 6 cenaze getirildi. Aynı zaman diliminde 35 yaralının da hastanelere ulaştırıldığı kaydedildi.

Gazze'deki sağlık birimlerinin paylaştığı bilgilere göre, hastanelere getirilen ölü ve yaralılar ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen devam eden saldırılar sonucu kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 6 cenaze ve 35 yaralı hastanelere getirildi

Son bir günde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi ile 35 yaralı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların farklı hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Saldırıların kesintili şekilde sürmesi, sahadaki insani tabloyu ağırlaştırdı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana bilanço ağırlaştı

10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından geçen sürede can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam etti. Bu tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda 1408 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 4 bin 916'ya ulaştı.

Aynı dönemde enkaz altından çıkarılan cenazelere ilişkin veriler de paylaşıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu enkaz altından 834 cenaze çıkarıldı.

Toplam can kaybı 73 bin 928'e ulaştı

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 928'e yükseldi. Yaralı sayısının 175 bin 30'a çıktığı bildirildi. Rakamlar, iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu ortaya koydu.

Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların enkazı altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipman ve devam eden saldırılar nedeniyle güçlükle yürütüldüğü ifade edildi. Enkaz altındaki cenazelere ulaşılamaması, can kaybı sayısının daha da artabileceğine işaret etti.

Hastanelerin kapasitesinin aşıldığı, yaralıların tedavi süreçlerinin zor koşullar altında sürdürüldüğü aktarıldı.