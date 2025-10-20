  1. Ekonomim
İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze’ye saldırı: 2 Filistinli yaşamını yitirdi
Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.

