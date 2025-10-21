Ateşkesten bu yana Gazze Şeridi’ne yalnızca 986 yardım tırı ulaşabildi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde, ateşkes ve esir takası mutabakatından sonra ulaşan insani yardımlarla ilgili bilgi verildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 14'ü mutfak tüpü ve 28'i akaryakıt yüklü toplamda 986 tır insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateşkesten sonra 20 Ekim 2025 tarihine kadar 6 bin 600 tır insani yardımın ulaşması gerekirken, Gazze'ye ulaşan insani yardım yüklü tır sayısı 986 adetle sınırlı kaldı."

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese ve esir takası mutabakatından beri günlük ortalama Gazze Şeridi'ne 89 tır insani yardımın ulaştığı vurgulanan açıklamada, ateşkes mutabakatına göre bu sayı günlük 600 tır olması gerektiği hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.