Atina Büyükelçiliği'nde rüşvet ve hediye iddiası: Trump'tan görevden alma sinyali

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ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki rüşvet ve hediye iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediklerini ve mevcut durumdan memnun olmadığını belirterek büyükelçiyi görevden almayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Guilfoyle hakkındaki iddialar inceleniyor

CNN'e konuşan kaynakların aktardığı bilgilere göre, büyükelçilik görevi süresince pahalı hediyeler kabul ettiği ve yetkililere erişim karşılığında para talep ettiği öne sürülen Guilfoyle hakkındaki iddialar Washington'da yakından takip ediliyor.

Ilhan Omar soruşturması

Basın toplantısında ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkındaki soruşturmaya da değinen Trump, federal makamların Omar'ı incelediğini belirtti. Soruşturmada kişisel bir rolü olmadığını savunan Trump, konunun tamamen Adalet Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu kaydetti.

Kim Jong-un ile görüşme sinyali

Açıklamalarının devamında Asya seyahatlerine değinen Trump, kasım ayında yapılacak zirveler kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile bir araya gelebileceğini ifade etti. Trump, Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını vurguladı.