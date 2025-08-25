  1. Ekonomim
Yunanistan'ın başkenti Atina’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkıyla dayanışmak için destek eylemi gerçekleştirildi.

Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi
Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla yapılan eylem için işçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Sendika temsilcilerinin konuşmaları ile başlayan eylemde konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını istedi.

"Filistin'e özgürlük"

Parlamento önüne, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen, beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabut ise Gazze'de ölen sivillere dikkat çekilmek üzere kalabalık arasında dolaştırıldı. Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Bir emekli eylemci "Aklı başında hiç kimsenin Gazze'de yaşanan acıları içinde hissetmemesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

"Çocuklar ölüyor"

Bir diğer eylemci ise "Bugün Gazze'de yaşananlar akıl alır gibi değil. Çocuklar ölüyor. İnsanlar bir tencere yemek için oraya buraya koşturuyor. Bunlar çağımızın yaşananları olamaz. Bunlara bir son verilmeli." diye konuştu.

Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi - Resim : 2PAME'nin çağrısıyla Filistin'e destek vermek üzere bugün Yunanistan'da, başta Atina ve Selanik olmak üzere 40'ın üzerinde kentte eylem düzenlendi.

