  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti
Takip Et

Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler bu sabah itibarıyla 3 günlük greve başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti
Takip Et

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek.

Taksiciler, grev boyunca Atina sokaklarında araçlarıyla protesto geçişi yapacak.

SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, aksi halde taksicilerin "süresiz greve gidebileceği" uyarısında bulunuldu.

Japonya’da “sosyal jet lag” alarmı: Ekonomiye 1 trilyon yen zararJaponya’da “sosyal jet lag” alarmı: Ekonomiye 1 trilyon yen zararDünya

 

Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEmlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEkonomi
Teklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorTeklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorEkonomi
İstanbul’da otopark ücretleri kiraları solladıİstanbul’da otopark ücretleri kiraları solladıEkonomi
Üç büyükşehirde damacana su fiyatları cep yakıyorÜç büyükşehirde damacana su fiyatları cep yakıyorEkonomi

 