Atina'da taksiciler 3 günlük greve gitti
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler bu sabah itibarıyla 3 günlük greve başladı.
Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan grev kapsamında bugün yerel saatle 06.00'da iş bırakan taksiciler, 20 Şubat Cuma günü saat 06.00'ya kadar hizmet vermeyecek.
Taksiciler, grev boyunca Atina sokaklarında araçlarıyla protesto geçişi yapacak.
SATA'dan yapılan açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, aksi halde taksicilerin "süresiz greve gidebileceği" uyarısında bulunuldu.