  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Atina'da taksiciler 48 saatlik greve başladı
Takip Et

Atina'da taksiciler 48 saatlik greve başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 48 saatlik greve gitme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atina'da taksiciler 48 saatlik greve başladı
Takip Et

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, bugün başlayan grevin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde taksiciler bu sabah yerel saatle 06.00'da başlattıkları grevi perşembe 06.00'a kadar sürdürecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçişin öngörülen tarih olan 2035'in sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınır getirilmesi, rekabet gücünü kısıtlayan dijital uygulamalar için düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması, vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

SGK’dan erken emeklilik düzenlemesi: Yıpranma Payı kapsamı genişletildi! İşte dahil edilen mesleklerSGK’dan erken emeklilik düzenlemesi: Yıpranma Payı kapsamı genişletildi! İşte dahil edilen mesleklerEkonomi
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: İşte piyasa değerleriDünyanın en değerli 20 markası belli oldu: İşte piyasa değerleriŞirket Haberleri
Hükümet harekete geçti: İngiltere'de 16 yaş altı için sosyal medya yasaklanacak mı?Hükümet harekete geçti: İngiltere'de 16 yaş altı için sosyal medya yasaklanacak mı?Dünya

 