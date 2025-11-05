  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Atlantik’te 1,7 tondan fazla kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi
Takip Et

Atlantik’te 1,7 tondan fazla kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi

Portekiz makamları, Atlas Okyanusu’nun ortasında 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir “narco-denizaltı”yı ele geçirdi. Yarı batık haldeki tekne, İber Yarımadası’na doğru ilerlerken Portekiz donanması ve adli polisinin ortak operasyonuyla durduruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atlantik’te 1,7 tondan fazla kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi
Takip Et

Polis, teknede bulunan Güney Amerikalı dört mürettebatın yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin ikisinin Ekvador, birinin Venezuela ve birinin Kolombiya vatandaşı olduğu, tamamının Azor Adaları’nda çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Vítor Ananias, farklı uyruklara sahip kişilerin örgütün uluslararası bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

1.000 deniz mili açıkta tespit edildi

izbon merkezli Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), kısa süre önce bir suç örgütünün Avrupa’ya kokain taşıyan bir denizaltı göndermeye hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını bildirdi.

Bu bilginin ardından Portekiz donanmasına ait bir gemi, Lizbon’un yaklaşık 1.000 deniz mili (1.852 kilometre) açığında tekneyi tespit etti. Operasyona İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) de destek verdi.

Tekne batırılmak zorunda kaldı

Portekiz donanması, kötü hava koşulları ve teknenin kırılgan yapısı nedeniyle geminin limana çekilemediğini, bu yüzden açık denizde battığını açıkladı.

Ananias, teknedeki koşulların son derece zor olduğunu belirterek “Sıcaklık, yakıt buharı ve yüksek dalgalarla geçen günler son derece tehlikelidir. 15-20 gün sonra tek isteğiniz oradan kurtulmaktır.” ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar artıyor

Portekiz polisi, son yıllarda benzer yarı batık teknelerin artış gösterdiğini bildirdi. Mart ayında da 6,5 ton kokain taşıyan bir başka denizaltı, Lizbon’un 1.200 deniz mili açığında ele geçirilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri operasyonlarını artırıyor.

Geçen hafta ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırılar uluslararası hukuk açısından tartışmalara ve Latin Amerika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.

Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındıSanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındıGündem
Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerMeteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerGündem

 

Dünya
Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var
Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var
Trump, milyarder Isaacman'i NASA Direktörlüğü'ne yeniden aday gösterdi
Trump, milyarder Isaacman'i NASA Direktörlüğü'ne yeniden aday gösterdi
Kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra 340 km hızla binalara çarptı: Can kaybı ve yaralılar var! İşte düşme anı (Video)
Kargo uçağı 340 km hızla binalara çarptı: Çok sayıda ölü
Tarihe geçti! New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı (Video)
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı seçimde fark attı
Dünya Bankası her yıl ne kadar tatlı suyun kaybedildiğini açıkladı
Dünya Bankası her yıl ne kadar tatlı suyun kaybedildiğini açıkladı
İsrail, İHA ile bir barış aktivistini vurdu
İsrail, İHA ile bir barış aktivistini vurdu