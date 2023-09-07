  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü
Takip Et

Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü

Ekvador'da silahlı kişilerin atmayı unuttuğu el bombası kaçtıkları araçta patlaması sonucu 4 kişi öldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeyinde, bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişiden 4'ü kaçmaya çalıştıkları araçta unuttukları el bombasının patlaması sonucu öldü, 2'si kişi yaralandı.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.