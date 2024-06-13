Avrupa Adalet Divanı'ndan Macaristan'a 200 milyon euroluk iltica cezası!

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı (ECJ) sınırlarındaki mülteci ve sığınmacılara muamelesine ilişkin politika değişikliklerini uygulamadığı gerekçesiyle Macaristan'ın 200 milyon euro para cezası ödemesine hükmetti.

Reuters'ın aktardığına göre, daha önce de 2020'de verilen mahkeme kararını uygulamayı reddeden Başbakan Viktor Orban yönetimindeki Budapeşte hükümeti, söz konusu önlemleri tam anlamıyla uygulayana kadar her gün 1 milyon euro ceza ödeyecek. Adalet Divanı, bugünkü kararında, Macaristan'ın 2020'de verilen mahkeme kararına uymak için önlem alma konusunda başarısız olduğuna hükmetti. 4 yıl önceki karar, mültecilerin sığınma başvurularının reddine ve ülkeden gönderilmelerine yaptıkları itirazlar sonuçlanıncaya kadar uluslararası koruma hakkı uyarınca Macaristan'da kalabileceğine işaret etmişti.

Macaridtan kararı tartışmalı bulmuştu

Macaristan yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2020 tarihli mahkeme kararının 'tartışmalı' olduğunu savunmuştu. Buna göre, Macaristan gelecekteki sığınma başvurularını engelleme yönünde koyulan kuralları sertleştirirken 'geçiş bölgeleri' denilen alanları da kapatmıştı. Macaristan yasaları kişilerin sadece ülke sınırlarının dışında, Sırbistan ya da Ukrayna'daki başkonsolosluklarında sığınma başvurusu yapabilmesini şart koşuyor. Ülke sınırlarını geçmeye çalışan mülteciler ise geri itiliyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, 'Avrupa mahkemesi kendilerine bunu değiştirme emri verse dahi (sığınmacılarla ilgili) mevcut rejimi sürdüreceklerini' söylemişti. Macaristan'ın 2020 tarihli kararı uygulamaması üzerine, Avrupa Komisyonu 2022 yılının başında mahkemeye ikinci bir başvuru yapmıştı. Başvuruda, ülkenin karara uymak için gerekli tüm önlemleri almadığı belirtilmişti.

Bugün verilen EJC kararında, şu ifadeler kullanıldı: "Ortak bir AB politikasını bir bütün olarak kasıtlı bir şekilde uygulamaktan kaçınmayı içeren bu başarısızlık, AB yasalarının eşi benzeri görülmemiş ve son derece ciddi bir şekilde ihlalini teşkil ediyor."