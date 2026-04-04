Avrupa başkentlerinden Washington’a net mesaj: Kaotik politikaların parçası olmayacağız

Küresel siyasetin kalbi bugünlerde Washington ile Avrupa başkentleri arasındaki gerilim hattında atıyor. Beyaz Saray'ın bölgedeki hava harekatlarını sıkılaştırması ve askeri varlığını artırma çabaları, Kıta Avrupası'nda yankı bulmak bir yana, net bir reddedişle sonuçlandı. Tarafsızlık ilkesini bir savunma kalkanı olarak kullanan ülkelerin, ABD askeri uçaklarının kendi hava sahalarını kullanmasına izin vermemesi büyük bir krize dönüştü. Bu tavır, sadece teknik bir ret olmanın ötesinde; öngörülemez ve istikrarsız olarak nitelendirilen dış politika çizgisine karşı yükselen toplu bir itirazın en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Hava sahası kapandı: Bağımsız güvenlik mi, stratejik mesafe mi?

Bu sert duruşun en somut örneği, koalisyon hükümetlerinin sosyal demokrat kanadından gelen radikal çıkışlarla somutlaştı. Avusturya Başbakan Yardımcısı Andreas Babler, Washington’dan gelen operasyonel talepleri geri çevirirken tarihe geçecek o ifadeyi bizzat kullanarak; Trump’ın kaotik politikalarının bir parçası olmadıklarını en üst perdeden dile getirdi. Babler’in liderliğindeki bu cephe, yürütülen operasyonların Avrupa’ya sadece yeni bir enerji krizi ve istikrarsızlık getireceğini savunarak, Amerikan savaş uçaklarının kendi hava sahalarını kullanma talebini kesin bir dille reddetti. Bu mesaj, aslında Avrupa’nın kendi bağımsız güvenlik mimarisini kurma isteğinin en gür sesi oldu ve Washington’da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Yeni enerji krizi korkusu ve müttefiklerin yol ayrımı

Avrupa başkentlerini bu denli sert bir tavır almaya iten asıl neden ise ekonomik kaygılar olarak öne çıkıyor. Bölgedeki askeri hamlelerin petrol fiyatlarını yeniden kritik sınırına dayaması, henüz enflasyon baskısından tam kurtulamamış Avrupa ekonomileri için yeni bir felaket senaryosu anlamına geliyor. Sosyal demokrat liderlerin Washington yönetimine yönelttiği sert eleştiriler, aslında bu ekonomik endişelerin siyasi bir yansıması niteliğinde. Kendi enerji güvenliğini riske atmak istemeyen Avrupa, koşulsuz müttefiklik döneminin kapandığını ve artık her talimata onay vermeyeceğini en üst perdeden ilan etmiş durumda.

İlişkilerde yeni denge arayışı

Bu derin yol ayrımı, sadece askeri operasyonlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Avrupa Birliği içindeki güç dengelerinin, ‘önce Amerika’ odaklı korumacı politikalara karşı nasıl bir savunma hattı kuracağı önümüzdeki sürecin en büyük hikayesi olacak. Özellikle koalisyon hükümetlerindeki merkez sol aktörlerin, teknoloji devlerine yönelik yaptırım ve gümrük duvarı planlarına karşı duruşu, ticaretin de ağır bir darbe alabileceğini gösteriyor. Özetle, Washington'dan gelen bu yeni siyasi hat Avrupa sınırlarına dayandığında, bu kez karşısında sessiz bir müttefik değil, kendi çıkarlarını korumaya kararlı bir blok buldu.