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Avrupa Birliği, 7 Avrupa ülkesine yönelik bütçe disiplin prosedürü başlattı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açıkları nedeniyle Fransa, İtalya, Belçika, Polonya, Slovakya, Malta ve Macaristan'a yönelik bütçe disiplin prosedürü başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği, 7 Avrupa ülkesine yönelik bütçe disiplin prosedürü başlattı
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AB Konseyi geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana süren oylama neticesinde Fransa, İtalya, Belçika, Polonya, Slovakya, Malta ve Macaristan'a yönelik olarak bütçe disiplin prosedürü başlatma kararı aldı. Karar, bu ülkelerin bütçelerinde aşırı açık bulunduğu ve bu durumu düzeltmek için gerekli çabayı göstermedikleri gerekçesiyle alındı.

AB Konseyi, AB anlaşmalarında belirlenen kriterlere göre herhangi AB üyesi ülkede kamuda bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borcunun ise GSYH'nin yüzde 60'ını geçmesi durumunda bütçe disiplin prosedürünü devreye sokarken, söz konusu ülkenin mali politikalarında sıkılaştırmaya gitmesi gerekiyor. Mali kurallara uymayan ülkeler, prosedürün sonunda para cezasına çarptırılabiliyor.

AB Konseyi'nin prosedür başlattığı 7 AB ülkesinin mali politikalarında tedbirleri hayata geçirmesi için 15 Ekim'e kadar süresi bulunurken, söz konusu ülkelerin AB anlaşmalarında belirlenen kriterlerdeki bütçe açığı seviyesine gerilemesinin ise 4 ile 7 yılı bulması bekleniyor.

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