Avrupa Birliği, Azerbaycan’ın 5 gemisine uyguladığı yaptırımları kaldırdı

Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketinden (ASCO) yapılan açıklamada, şirket mülkiyetindeki "Zagatala" gemisi ile ASCO ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) ortak girişimine ait "Şuşa", "Karabağ", "Hankendi" ve "Zengezur" adlı gemilerin, AB Konseyinin kararıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, kararın Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere ASCO ve SOCAR'ın koordineli diplomatik ve hukuki girişimleri sonucunda alındığı kaydedildi.

Söz konusu gemilerin daha önce çarter sözleşmeleri kapsamında üçüncü taraflara uzun vadeli kiralandığı, operasyonlarının ise uluslararası kurallar ve yaptırım rejimlerine tam uyum içinde yürütüldüğü vurgulandı.

AB, Rusya petrolünü taşıdıkları iddiasıyla 2025 yılında Azerbaycan'a ait 5 gemiyi yaptırım listesine dahil etmişti.